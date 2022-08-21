В Калужской области 181 человек заболел коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 181 новый случай коронавируса, сообщили в воскресенье, 21 августа, в федеральном оперативном штабе. По-прежнему сохраняется высокий показатель заболеваемости.

В больницу с ковидом попали еще пять человек. Выздоровели 72 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Напомним, федеральный Роскомнадзор порекомендовал регионам с высокой заболеваемостью, в том числе и Калужской области, вернуть масочный режим.

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