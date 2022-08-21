В Калуге наградили Змея Горыныча и Кощея Бессмертного

В субботу, 20 августа, в Центральном парке культуры и отдыха Калуги прошел парад детских транспортных средств.

Тема парада – «Сказки народов России». Участники удивляли судей дизайном и сложностью конструкций.

— Мы получили 25 заявок на участие в конкурсе-карнавале, – говорит начальник управления культуры города Калуги Яна Васина. – В этом году у нас две номинации – чудо-коляска и супер-велосипед. Подготовка такой работы – это очень трудоемкий процесс. Приятно, что есть семьи, которые участвуют в конкурсе уже несколько лет. Радостно видеть новых участников. Все они умеют радоваться жизни и радовать других.

Конкурс посвятили сказкам народов, проживающих на территории страны.

Первое место у чудо-коляски «Сказочные VIP персоны». Перед зрителями предстал серебряный Змей Горыныч с тремя головами, на спине которого гордо восседал маленький Кощей Бессметный в сопровождении Бабы Яги – автора коляски Ольги Лаврентьевой.

Первое место среди супер-велосипедов у семьи Валуевых. Их тема – донская казачья сказка «Глупый барин и хитроумный казак».

А после Калужский театр кукол показал для всех спектакль «Гуси-лебеди».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.