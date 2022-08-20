Театральную площадь в Калуге перекроют 22 августа
В понедельник, 22 августа, с 15.00 до 19.30 будет ограничено движение для транспорта на Театральной площади в Калуге. Проезд перекроют от улицы Кирова до улицы Суворова.
Об этом сообщила пресс-служба городской управы.
Причиной ограничения движения стал праздничный концерт по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации.
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