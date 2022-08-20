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В Калуге прошел конкурс «Калуга в цвету»

Ирина Будникова , Фото Александра Ермакова
Опубликовано: 20.08.2022 12:49 0 192
В Калуге прошел конкурс «Калуга в цвету»

На прошедшей неделе в Калуге на летней площадке Городского досугового центра состоялась цветочная выставка. На ней подвели итоги конкурса «Калуга в цвету». Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила пресс-служба городской управы.    

Трудолюбивые калужане три месяца создавали на клумбах своих дворов настоящие цветочные шедевры. Среди них искусственный прудик и каменный  дракон, альпийские горки и цветущая шахматная доска, огромный  розарий и море разноцветных разнообразных цветов. 

В этом году конкурс проводился в 17 раз. В нем приняли участие более 1000 человек. Цветоводов-декораторов оценивали по пяти номинациям:

  • Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и городских пространств;
  • Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры;
  • Лучший цветущий двор многоквартирного дома;
  • Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома (в номинацию входят альпийские горки, скульптуры из растений, каркасные клумбы);
  • Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного дома.

Победителям вручали ценные подарки и  тюльпаны ручной работы, сделанные руками одного из членов конкурсной комиссии.

Полный список победителей горуправа обещала опубликовать  позже. 

 

Церемонию награждения победителей конкурса «Калуга в цвету» сопровождали концертные номера детского танцевального коллектива «Забава».

 

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Ирина Будникова , Фото Александра Ермакова
Опубликовано: 20.08.2022 12:49 0 192
Тэги: конкурс фестиваль цветы благоустройство
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