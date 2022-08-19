Шапша и Шадаев встретились с участниками IT-смены в «Соколе»

В пятницу, 19 августа, в Калуге в Центре отдыха и оздоровления детей «Сокол» губернатор Владислав Шапша и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев встретились с участниками межрегиональной IT-смены.

IT-Смена – это совместный проект Калужской и Белгородской областей. Цель данного проекта – создать условия для отдыха и обучения детей 8-10 классов, показавших высокие результаты в рамках проекта «Цифровое ГТО».

В смене с 16 по 29 августа принимают участие 200 детей. Из них 100 человек от Калужской, 80 - от Белгородской, 20 - от Курской областей.

На встрече юные айтишники задавали Владиславу Шапше и Максуту Шадаеву вопросы на различные темы – как спикеры планируют свой рабочий день, кем мечтали стать в детстве, какое будущее у игровой индустрии, о борьбе с фейковыми новостями, о создании IT-кампуса в Калуге и другие.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.