Калужская область заключила соглашение с двумя федеральными министерствами

В пятницу, 19 августа, состоялось подписание соглашения между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росси, министерством просвещения России и правительством Калужской области об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на территории Калужской области. Подписи под документом поставили глава региона Владислав Шапша, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова.

Калужская область станет первым регионом России, где будет внедрена государственная информационная система «Моя школа».

- Это единый портал с доступом к образовательным сервисам и качественному цифровому образовательному контенту, - подчеркнул губернатор. - Все его возможности и преимущества наши педагоги, ученики и родители смогут оценить уже в этом учебном году.

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