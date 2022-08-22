22 августа Калуге подарили больничный дом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 августа.

1793 (ст.стиль) – в новой калужской типографии вышла в свет тиражом 1200 экземпляров первая книга «Испытание честности» А.Ключарева. (Из публикаций В.Продувнова)

1826 (ст. стиль) – 1-й гильдии купец Золотарев подарил городу каменное здание в 60 тыс. р., где был открыт Золотарёвский больничный дом и сверх того внес 50 тыс. р. на содержание от 10 до 15 человек калужских бедных граждан. (По публикациям В. Продувнова)

1922 - в Калуге создано общество инженеров с приглашением на открытие «изобретателя Циолковского». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1944 - калужанин Александр Терентьевич Карпов (15.10.1917-1944) награжден второй медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза.

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