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21 августа Пушкин второй раз приехал в Полотняный Завод

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.08.2022 07:50 0 326
21 августа Пушкин второй раз приехал в Полотняный Завод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 августа.

1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Василий Иванович Тимирязев (до 16.10.1814). Сменил на этом посту бригадира Шепелева Ивана Дмитриевича (с 22.12.1806)

1834Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель, во второй раз приехал в Полотняный Завод Калужской губернии, где пробыл до 6 сентября. В усадьбе Гончаровых в апреле 1829 года он просил руки Натальи Николаевны.

1970 – умер художник-офортист Петр Васильевич Беляков (1896 – 1970). Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.08.2022 07:50 0 326
Тэги: история калуги
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