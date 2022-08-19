В Калужской области перезахоронили останки 125 солдат

На мемориале «Гнездиловская высота» в Спас-Деменском районе перезахоронили останки 125 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Ранее поисковики обнаружили 127 бойцов. Но двоих из них отправили на Родину – в Челябинскую область и Республику Башкортостан.

На «Гнездиловской высоте» захоронены 3500 солдат.

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