В Калужской области перезахоронили останки 125 солдат
На мемориале «Гнездиловская высота» в Спас-Деменском районе перезахоронили останки 125 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в правительстве Калужской области.
Ранее поисковики обнаружили 127 бойцов. Но двоих из них отправили на Родину – в Челябинскую область и Республику Башкортостан.
На «Гнездиловской высоте» захоронены 3500 солдат.
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