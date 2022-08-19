Владислав Шапша вручил государственные награды жителям Калужской области

В пятницу, 19 августа, в Калуге прошла торжественная церемония вручения государственных и областных наград. За высокие профессиональные и личные достижения ими был отмечен 31 представитель разных отраслей и видов деятельности. Поздравлял земляков губернатор Владислав Шапша.

Орденом Пирогова награжден заведующий отделом Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Игорь Гулидов. Заместитель директора этого же учреждения Жанна Хайлова отмечена ордена Дружбы.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заведующий отделом МРНЦ имени А.Ф. Цыба Владимир Петров, главный научный сотрудник отдела ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» Александр Стерин, а также директор Людиновского индустриального техникума Владимир Харламов.

Почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» присвоено первому заместителю генерального директора по научной работе – директору Института экспериментальной метеорологии ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» Владимиру Иванову.

Генеральный директор АО «Думиничский мясокомбинат» Надежда Анохина удостоена почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Почетной грамотой Президента РФ награждены начальник управления молодежной политики министерства образования и науки области Михаил Артамонов и главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии Александр Клещенко.

Благодарность Президента Российской Федерации вручена директору филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской области Татьяне Артемовой.

Благодарственное письмо генерального директора-председателя правления ОАО «Российские железные дороги» получила заместитель министра транспорта Калужской области Любовь Алмазова.

Восемь калужан отмечены медалями «За особые заслуги перед Калужской областью» за высокие достижения, способствующие социально-экономическому развитию региона. Четверо земляков удостоены юбилейной медали «75 лет Калужской области». Еще девять участников церемонии поощрены региональными почетными званиями.

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