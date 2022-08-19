Фирменные магазины «У Ржаника»: любимый хлеб у вашего дома

Вкусный и полезный хлеб, кисломолочная продукция и кондитерские изделия ждут вас в фирменных магазинах Калужского хлебокомбината.

Вкус и аромат свежеиспечённого хлеба любит каждый, поэтому свежая продукция магазинов «У Ржаника» всегда есть на столе калужан.

Классический «Нарезной» или фруктовый хлеб «Совитал» для вкусного завтрака — выбирайте свой любимый. Остаётся лишь положить кусочек масла, и вкусный бутерброд для доброго утра готов.

Хлеб на ржаной закваске подчеркнёт вкус основного блюда и насытит на весь день. И домашняя окрошка станет вкуснее: в продаже есть настоящий хлебный квас производства Калужского хлебокомбината.

— В магазин всегда захожу по пути домой, беру свежий «Нарезной», — говорит покупательница Юлия СЫЧЁВА. — На завтрак делаем бутерброды. Всегда вкусно, потому что хлеб хороший. А дети забегут взять плюшки на перекус — и снова гулять, домой не дозовёшься.

Для тех, кто следит за здоровьем, есть полезный перекус и здоровое дополнение к основному приёму пищи: хлеб с отрубями или мультизлаковый, бездрожжевые изделия или фитнес-булочки. Из новинок — батон «Молодёжный» без сахара и «Витаминка» с железом, фосфором и натрием.

Не знаете, как приучить ребёнка перекусывать правильно? «У Ржаника» есть вкусные баранки с морковью для любого привереды. Они с пользой утолят голод. Для себя возьмите баранки горчичные или с отрубями.

Хочется сладкого — загляните в фирменные магазины за кондитерскими изделиями. Нежные бисквитные рулеты или любимые торты, печенье или корзиночки с белковым кремом… Чаепитие должно быть вкусным!

— Мы с дочками чаще заходим за сладостями, — говорит покупательница Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. — Я очень люблю корзиночки с белковым кремом, а детям покупаю пирожные.

Продукция порадует самого требовательного гурмана. Варианты заквасок и разнообразные ингредиенты делают вкус каждого вида хлеба особенным.

Магазины «У Ржаника» предлагают покупателям и молочную продукцию от любимых производителей. Кефир, молоко, сыр, масло и творог, йогурты и молочные коктейли — та самая молочка, которую вы ищете, — всегда есть в магазинах Калужского хлебокомбината.

— Местные жители чаще приходят за молочкой, кондитерскими изделиями, за хлебом и выпечкой, — рассказывает продавец магазина Халима БЕЗУГЛАЯ. — Берут с удовольствием. У нас цены пониже, всё свежее и есть что выбрать. Для здорового питания берут хлеб на заквасках: «Бородинский», «Рижский», всеми любимый «Дарницкий», большой интерес к цельнозерновым сортам «Ока» и «Крестьянский», в этом месяце хлебокомбинат начал выпуск хлеба «Особенный» — действительно особенный хлеб, как из детства, обязательно попробуйте. Из сытного покупают самбусу с мясом, сосиску в тесте, слойку с сыром или мясом.

Предприятие производит не только вкусный, но и полезный хлеб. В магазинах «У Ржаника» вы подберёте для себя много видов продукции лечебно-профилактического назначения. Хлеб, обогащённый витаминами группы В, йодированным белком, необходимым жителям территорий с дефицитом йода. Для здорового пищеварения выпускают изделия с отрубями и злаками, с лактулозой, цельнозерновой хлеб.

Калужский хлебокомбинат более 80 лет бережно сохраняет традиционную рецептуру и увеличивает ассортимент новинок, чтобы каждый нашёл «У Ржаника» свой любимый хлеб.

Все адреса фирменных магазинов на сайте:

https://kaluga-hleb.ru/shops (уже работает больше 60 магазинов).

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