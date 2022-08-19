Мещовский район увеличил доходы

В четверг, 18 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Мещовске провел рабочую встречу с главой районной администрации Владиславом Поляковым.

За шесть месяцев 2022 года доходы Мещовского района выросли на 11%, налоговые поступления увеличились на 4%, растет также и рождаемость.

- Сегодня видел хорошие результаты и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере, - прокомментировал Владислав Шапша. - Но работать еще есть над чем. Не все возможности использованы в развитии молочного животноводства. В том числе фермерских хозяйств. Тем более, что есть хорошие примеры: местные фермеры получили грантовую поддержку в размере 4,5 млн рублей на развитие стартапов. Много вопросов люди задают по качеству питьевой воды, дорог, мобильной связи. Одна из самых острых тем - очистные сооружения в райцентре. Есть проект, есть положительная экспертиза. Проведена подготовительная работа. Будем искать возможность включать объект в одну из программ.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.