В центре Калуги археологи обнаружили деревянный водопровод XIX века
В Калуге в районе улицы Воскресенской и тупика Софьи Перовской проходят археологические раскопки. По закону их обязаны были провести на месте нового строительства в центральной части города, рассказал в пятницу, 19 августа, начальник управления по охране культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Археологам удалось обнаружить часть деревянного водопровода XIX века, который был проложен в то время, когда городским головой еще был Иван Ципулин.
Также найдено более 100 монет XVII-XIX веков, свинцовые пули, элемент книжной застежки и деньга времен Ивана Грозного.
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