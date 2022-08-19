В центре Калуги археологи обнаружили деревянный водопровод XIX века

В Калуге в районе улицы Воскресенской и тупика Софьи Перовской проходят археологические раскопки. По закону их обязаны были провести на месте нового строительства в центральной части города, рассказал в пятницу, 19 августа, начальник управления по охране культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Археологам удалось обнаружить часть деревянного водопровода XIX века, который был проложен в то время, когда городским головой еще был Иван Ципулин.

Также найдено более 100 монет XVII-XIX веков, свинцовые пули, элемент книжной застежки и деньга времен Ивана Грозного.

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