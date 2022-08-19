В Калужской области в 2,3 раза выросли продажи сахара

В августе в Калужской области продажи сахара по сравнению с маем выросли в 2,3 раза, соли – в 1,5 раза. Это связано с сезоном заготовок, сообщили в пятницу, 19 августа, в правительстве региона.

Объем трат на продовольствие в августе по сравнению с маем выросли на 41%.

Среди соседних регионов в Калужской области по состоянию на 15 августа наблюдались самые низкие цены на кур охлажденных и мороженных, подсолнечное масло, маргарин, сахар, соль, муку, рис, гречку, вермишель, капусту, помидоры и бананы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.