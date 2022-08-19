В Калужской области 286 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 286 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 19 августа, в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель за последние пять с половиной месяцев. Больше было лишь в начале марта.

В больницу с ковидом попали еще 14 человек. Выздоровели 64 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Напомним, на этой неделе федеральный Роскомнадзор порекомендовал регионам с высокой заболеваемостью, в том числе и Калужской области, вернуть масочный режим.

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