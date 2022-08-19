Калужский губернатор сыграл в футбол в библиотеке

В четверг, 18 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал с рабочим визитом в Мещовске. Он посетил детскую библиотеку имени Берестова. Она создана в рамках нацпроекта «Культура», торжественное открытие после ремонта намечено на пятницу.

Внутренние помещения приведены в порядок, закуплены мебель и компьютеры. В библиотеки сделали зону для чтения, а также площадку с интерактивными панелями.

Губернатор даже сыграл в интерактивный футбол с главой администрации Мещовского района Владиславом Поляковым.

- Интерактива здесь так же много, как и книг, - рассказал Владислав Шапша. - Это по сути детский центр. Для чтения, игр и всестороннего развития. В том числе для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Здесь даже будет анимационная студия. Предложил сделать мультфильм о Мещовске.

По словам сотрудников библиотеки, к ним приходит около 1500 человек за месяц.

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