В калужском лесу нашли редкий гриб

На территории заповедника Калужские засеки обнаружили редкий гриб - Гиропорус синеющий. В народе его называют синяк. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Этот трубчатый шляпочный гриб занесен в красные книги 27 субъектов Российской Федерации. Растет одиночно.

- Народное название синяк точно передает поведение гриба при малейшем повреждении его тканей, будь то разрез, разлом или просто прикосновение: он синеет, - пояснили в заповеднике. - Изменение цвета происходит быстро и очень явно, что позволяет почти безошибочно отличить его от других болетовых. Гиропорус синеющий содержит пигмент болетол, это антибиотик.

Гриб съедобен.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.