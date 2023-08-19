19 августа в Калуге выбрали место для водохранилища

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 19 августа.
19(6).08.1917. В этот день появились сразу две областные газеты: вышел первый номер калужской областной газеты "Знамя" и первый номер «Мосальской газеты». Проследим историю их становления: с октября 1917 по май 1918 газета «Знамя» называлась - "Рассвет"; с 2 июня 1918 по 16 июня 1918 - "Революция и коммуна"; с 23 июня 1918 по 11 августа 1944 - "Коммуна"; с 18 августа 1944 - "Знамя". "Мосальская газета" с 1 ноября 1918 года стала называться "Мосальская коммуна"; далее газета имела названия "Наша газета", "Организатор"; с 1933 года - "Знамя Октября"; с 6 января 1992 года ей было возвращено первоначальное название "Мосальская газета".
1961 - "...Для Калужского моря уже и место подходящее подобрано. Решено захудалую речушку Яченку перегородить дамбой и тем самым возвести Яченку в ранг моря, а богатейшие заливные земли, которые ежегодно так старательно удобряет Ока, отдать под калужскую резиденцию морского царя Нептуна..." ("Известия", 19 августа 1961 г.).
"...Стройка в разгаре. Ведут ее несколько организаций, наибольший объем работ выполняет коллектив участка Московского специализированного управления треста "Гидромеханизация". Начальник участка тов. Алоян рассказал: "Песок со дна Оки сосем тремя земснарядами, зимой работы не прекращаются". А начальник мостопоезда N 452 тов. Дубовик, намывающий плотину, добавил: "Весь комплекс работ намечаем закончить в 1967 году". ("Знамя", 10 февраля 1966 г.).
Яченская впадина была заполнена водой в апреле 1980 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)
1942 – знаменитый фронтовой хирург Амосов вспоминал, что только за этот день в калужский госпиталь привезли свыше 4 тыс. раненых. (Из публикаций В. Продувнова)
1972 - БЕДНОСТИ - НЕТ!
СЛОВО... В столовой Илья заказал скромный обед (денег было не густо). И - о, боже! Его нечаянный взгляд встретился с таким же нечаянным взглядом очаровательной официанточки. Будто фея в белоснежном передничке спустилась с небес, всколыхнула, зажгла его сердце. Судьба? Да! А когда Илья узнал, что смуглянка Шура круглая сирота, ничто уже не могло остановить демобилизованного солдата в его намерении. Он сделал предложение Шуре.
- Я бедная, - с чувством неловкого стеснения сказала девушка, уронив взор.
- И я не богат, - ответил Илья.
- А как же жить будем?
- Живая кость мясом обрастает, - народной мудростью козырнул парень.
А.Дуденков. (Мещовская газета "Восход").
ДЕЛО. 19 августа опубликовано постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О повышении с 1 сентября 1972 года ставок и должностных окладов врачей, учителей и воспитателей детских дошкольных учреждений". (Аф)
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.