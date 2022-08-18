В Калужской области вторая смена сохранится в 34 школах из 334

В предстоящем учебном году в Калужской области в 34 школах сохранится обучение во вторую смену. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в региональном управлении Роспотребнадора.

Всего в нашей области будут работать 334 школы. За парты сядут 116 326 детей. Первоклассники из них – 13 115.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, в 92 из 97 школ уже выполнили предписания о подготовке к учебному году, которые ведомство выдало ранее.

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