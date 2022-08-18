В Калужской области за неделю больше всего подорожали колбаса, шампунь и яблоки

За неделю, с 8 по 15 августа, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые товары. В четверг об этом сообщили в Калугастате.

Больше всего подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы – на 6,7%. Вареная колбаса за семь дней прибавила в цене 4,6%, шампунь – 3,9%, яблоки – 3,1%, шоколадные конфеты – 3%.

Также в Калугастате рассказали, что картошка за неделю подешевела на 11,4%, морковь – на 8,1%, помидоры – на 7%, капуста – на 6,2%, огурцы – на 6,1%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.