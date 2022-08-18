Губернатор пригласил ИТ-специалистов из других регионов переехать работать в Калугу

Как мы уже рассказывали, в четверг, 18 августа, в Калуге стартовал третий Всероссийский форум «Цифровая эволюция». Он проходит на территории ИКЦ. Выступая на церемонии открытия, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о поддержке специалистов ИТ-отрасли.

- Мы очень любим и очень дорожим трудом ИТ-специалистов, которые работают в Калужской области, - заявил глава региона. - Для этого были приняты определенные решения. Это снижение процентной ставки по ипотеке до 2% для того, чтобы люди могли приобретать здесь жильё, снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, чтобы наши предприниматели имели больше возможностей для развития бизнеса. А также поддержка в виде грантов для компаний, которые привлекают новых сотрудников в ИТ-сферу.

Он пригласил айтишников из других регионов России переехать работать в Калугу.

Также губернатор Калужской области пожелал участникам «Цифровой эволюции» хорошего настроения, продуктивной работы, жарких споров и «с удовольствием провести время в Калуге».

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