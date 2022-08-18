В четверг, 18 августа, в Инновационном культурном центре в Калуге открылся третий Всероссийский форум «Цифровая эволюция». С приветственным словом к участникам выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни человека вызывает много споров, но без них невозможно представить современное общество.

- Мы готовы спорить, готовы идти вперед, - заявил Шапша. - Я отношусь к этому как к факту.

В нынешнем году основное внимание участников форума будет обращено на цифровизацию государственных и муниципальных услуг для населения. Гости из разных уголков России поделятся своим опытом в этой сфере.

Также в Калуге состоится первый в стране конкурс лучших региональных проектов цифровой трансформации. Презентации пройдут в летнем кинотеатре ИКЦ.

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