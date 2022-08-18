Правительство Калужской области опровергло приход медведя на кладбище

В начале нынешней недели в нашу редакцию присылали видео с медведем, который якобы ходит по могиле на Литвиновском кладбище в Калуге. Мы проверили запись и нашли, что животное на самом деле сняли в прошлом году в Ханты-Мансийске. Однако ролик все равно продолжает распространяться в соцсетях. В четверг, 18 августа, информацию о медведе вынуждено было опровергнуть правительство Калужской области.

- Эта информация не соответствует действительности, - говорится в заявлении правительства.

Ранее этого мишку пытались выдать за жителя Твери, Костромы и других городов.

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