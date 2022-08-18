В Калужской области выросло количество желающих сменить имя

За первые семь месяцев 2022 года в Калужской области 421 человек подал заявление на смену имени. В четверг, 18 августа, об этом сообщили в региональном загсе.

По сравнению с январем-июлем прошлого года, количество желающих изменить имя выросло на 12%.

Смена имени в России разрешена с 14 лет. При этом до совершеннолетия необходимо разрешение обоих родителей.

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