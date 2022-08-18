В Калужской области 162 человека заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 162 новых случая коронавируса, сообщили в четверг, 18 августа, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали еще 32 человека. Выздоровели 75 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
Напомним, на этой неделе федеральный Роскомнадзор порекомендовал регионам с высокой заболеваемостью, в том числе и Калужской области, вернуть масочный режим.
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