В Калужской области 162 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 162 новых случая коронавируса, сообщили в четверг, 18 августа, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали еще 32 человека. Выздоровели 75 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Напомним, на этой неделе федеральный Роскомнадзор порекомендовал регионам с высокой заболеваемостью, в том числе и Калужской области, вернуть масочный режим.

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