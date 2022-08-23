Кто такой врач-алголог, и как приходят к этой профессии, рассказывает доктор Татьяна Викторовна Кашаева

— Татьяна Викторовна, традиционный первый вопрос: с чего начинался ваш интерес к медицине? С игр в доктора Айболита – или, может быть, с фильмов о благородных врачах?

— Скорее всего, с игр в доктора Айболита…. Я лечила младшую сестру, родителей и бабушку с дедушкой, чаще это были манипуляции - уколы, капельницы, лечение или удаление зубов. Но если посмотреть немножко глубже, то при посещении медицинских учреждений в детстве с родителями мне всегда было интересно заглянуть в самый тайный и неприступный кабинетик, где было множество инструментов, непонятного, но очень красивого оборудования. Меня совсем не пугал, а даже завораживал запах процедурного или стоматологического кабинета. Да-да… и почему-то я совсем не боялась туда идти. Поэтому назначение прививки или взятие крови на анализ - это как раз был повод попасть туда и увидеть много интересного.

— Знаю, что вы учились в замечательном городе Курске. Что больше всего запомнилось из студенческих лет?

— Да, это так. Замечательный город и один из старейших медицинских ВУЗов России. Непревзойденный преподавательский состав, огромная клиническая база. Я ни на секунду не пожалела, что получала образование в Курске. Мне запомнилась анатомичка, институтская столовая, самостоятельная жизнь, переезды с квартиру на квартиру, сквер на площади Перекальского, где с одногруппниками могли отдыхать во время «окон» или после учебы. Там была статуя вальяжно лежащего льва, «причинное место» которого блестело во время сессии. Такова была традиция - потёр, считай сдал экзамены без пересдач. Сама учеба мне давалась, как я думаю легко, поэтому я не скажу, что я сидела день-ночь за книгами и в библиотеке. Все было в меру, учеба и отдых. Всегда с нетерпением ждала зимних и летних каникул, это были те 2 раза в год, когда я ездила домой. Считала каждый семестр, год - уверена была на 100%, что вернусь в родную Калугу и продолжу свой путь именно здесь!

— Каковы были ваши первые шаги в медицине? Помните первого пациента?

— Конечно, помню - первый самостоятельный приём в интернатуре - внутренняя неуверенность и дрожь, но в глазах родителей ты должна быть умным и доброжелательным Доктором для их ребёнка, поэтому уверенный тон в голосе, иногда скромная улыбка и контакт налажен! Следующий переворот - это первые «сутки», я помню даже дату! Здесь ты уже один на один, принимаешь решения, действуешь по ситуации - огромная ответственность. Немного выдохнуть можно, когда к 8:00 приходят коллеги и спрашивают: как прошло дежурство? Я была им так рада! Каждое следующее дежурство уже легче…Хотя при этом каждое не похоже на предыдущее.

— Педиатрия и неонатология – сложнейшие из медицинских специальностей. Анестезиология-реаниматология не уступает им по сложности и степени ответственности. А уж совмещение их кажется мне запредельным. Как вы, изящная женщина, многие годы выносили эти огромные нагрузки?

— Я думаю, абсолютно каждая специальность в медицине по-своему сложна и интересна. Мне никогда не нравилось "плыть по течению". Я получаю удовлетворение, когда иду вперед, получаю новые знания, опыт, ставлю цели и достигаю их, покоряю вершины, если хотите. Сидеть на месте - это не про меня! Я считаю, что всего можно достичь, если есть настойчивость, терпение и целеустремленность. Поэтому такие специализации, как педиатрия, неонатология и анестезиология-реаниматология — это то, что дает адреналин, заряд на следующий шаг. Когда каждый выздоровевший пациент дает толчок вперед, энергию для того, чтобы помогать следующему. А благодарные и поправившиеся от болезни пациенты - самая большая награда за труд!

— Вопрос, примыкающий к предыдущему: что помогло вам не «выгореть» и сохранить на лице ту добрую улыбку, которая так покоряет и коллег, и пациентов?

— Улыбка — это награда пациентов для меня. Именно они, выздоравливая, благодаря за проделанный общий труд в лечении - и награждают меня улыбкой. Коллеги, команда, в которой я работаю - это тоже улыбка, так как мы всегда рядом, каждый готов помочь в решении сложных задач, постановке трудных диагнозов. Мне нравится, когда все делают одно большое дело вместе!

— Как и почему вы решили стать врачом-альгологом? И, в двух словах – что это за специальность?

— Начну со второй половины вопроса - кто же такой врач-алголог? Это врач, который занимается изучением и лечением боли. Сама проблема, связанная с лечением боли стоит достаточно остро - миллионы людей оказываются в замкнутом круге, годами пытаясь избавиться от боли. Чаще всего - это боль в спине, головная боль, суставы и онкология. Стоматолог лечит зубы, ЛОР - ухо, гастроэнтеролог - желудок, онколог - опухоль, невролог - позвоночник…. А КТО ЖЕ УБИРАЕТ БОЛЬ? Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал БОЛЬ - острую, тупую, режущую, ноющую… Каждый 2-й пациент приходит к врачу с жалобой на боль. 20% населения испытывают хроническую боль.

Так что причина выбора мной направления (если отвечать на первую половину вопроса) - желание облегчить страдания людей, уменьшить их боль и улучшить качество жизни!

— Если бы не врачом – кем ещё вы могли и хотели бы стать?

— На этот вопрос, наверное, будет самый короткий ответ. Я никогда не представляла для себя чего-то другого. Я знала, что хочу лечить людей.

— Есть ли у вас увлечение, которому вы отдаёте свободное время? Хотя, наверное, нужно сначала спросить: есть ли оно у вас, свободное время?

— Да, в Клинике Боли нагрузка у меня поменьше, чем ранее. Нормированный рабочий день и соответственно есть свободное время. Хотя неправильно, это не свободное время — это время, которое занято не работой, а другими видами деятельности. Каждый день у меня расписан по часам! 2 раза в неделю йога, 2 раза в неделю иностранный язык. Выходные с семьей - выезд за город на природу, поездки в соседние города, посещение музеев, парков и т.д.

— Дайте, пожалуйста, три совета читателям: как строить жизнь – чтобы как можно дольше не становиться пациентом алголога?

— Расскажу, что делаю я и рекомендую вам:

вести активный образ жизни;

умеренные физические нагрузки;

стараться не набирать вес;

свежие овощи, фрукты в рационе питания;

приём пищи 3-4 раза в день;

полноценный ночной сон;

достаточный питьевой режим.

Желаю вам здоровья, а ко мне приходите на приём только для профилактики!

— Спасибо, Татьяна Викторовна, за интересные и содержательные ответы!

Интервью провел Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог).

Калужская Клиника Боли

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