В Калужской области сняли карантин по гриппу птиц в трех районах

В Сухиничском, Козельском и Мещовском районах Калужской области с 16 августа снят карантин по гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша.

За последние три недели там не зафиксировано новых случаев заболевания. В карантинной зоне в домашних хозяйствах изъяли и уничтожили всех птиц.

Всего из-за вспышек птичьего гриппа в Калужской области уничтожили 21 000 птиц.

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