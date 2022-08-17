В Калужской области восстанавливают храм середины XVIII века

Как мы уже рассказывали, во вторник, 16 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал с рабочей поездкой в Мосальском районе. Глава региона посетил Церковь Успения в селе Боровенск.

Этот храм был построен в середине XVIII века, освящен во имя Успенской Божьей Матери с пределами Рождества Христова, святого Николая Чудотворца и святого Василия Великого. Закрыли церковь в 1935 году. После войны здание использовалось в качестве склада.

Сейчас идет возрождение святыни в рамках программы «Историческая память».

- Был в Боровенске два года назад, - рассказал Владислав Шапша. - С тех пор облик храма серьезно изменился. Восстановление фасадов почти завершено. Идут внутренние реставрационные работы.

Также губернатор отметил, что были выполнены просьбы местных жителей, которые они высказывали Шапше ранее: дорогу отремонтировали, появилась сотовая связь, к селу подведен газ, в ближайшее время начнется строительство уличных газопроводов.

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