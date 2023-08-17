17 августа в Калуге началась учеба в частной женской гимназии

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 17 августа.
1746 – в Смоленске родился будущий энциклопедист Василий Алексеевич Левшин (17(6).08.1746 – 29.07.(10.08).1826). Древний род выехал «из немец» на службу Дмитрию Донскому. Писатель работал с фольклором, басней, оставил труды по геологии и астрономии. Занимался краеведением и первым написал труды о тульском и калужском крае. Сотрудничал с калужским театром. А.С.Пушкин в романе «Евгений Онегин» упомянул пользу «школы Левшина» в области новшеств экономических:
«Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина птенцы,
… »
1910 - после летних каникул в частной женской гимназии Саловой в этот день начались учебные занятия. О начале учебного процесса свидетельствует и запись дневника воспитанниц гимназии о разрешении прогулок с 15 августа до 15 апреля до 8, а не до 10 часов вечера, как в каникулярное время. Обучению в гимназиях уделялось особое внимание, но были при этом и результаты. Учебных занятий там завершались еще в середине весны, но это вовсе не означало начало каникул. Девочки должны были сдавать переводные экзамены. В 1915 г. на педагогическом совете частной гимназии Саловой обсуждался вопрос «о переводе успевающих учениц в следующий класс без экзамена по годовым отметкам. Педагогический совет постановил:
1. Начать выпускные экзамены 31 марта;
2. Произвести до летних каникул повторные испытания по всем предметам для учащихся 1 – 4 класса и для учащихся 5 и 6 класса по всем предметам, кроме русского языка и математики. … Дать учащимся старших классов больше времени на подготовку;
3. После летних каникул повторить испытания по русскому языку и математике для учениц 5 и 6 класса и приемные испытания в 6 и 7 класс.
Ученицам старших классов испытания провести осенью по всем предметам, чтобы все успели повторить».
Среди изучаемых предметов были: закон Божий, арифметика, алгебра, геометрия, география, космография, латинский язык, немецкий язык, французский язык, естественная история, педагогика, гигиена.
1917 – с этого дня берет начало история «Калужского электромеханического завода». На Окской железнодорожной ветке, на окраине Калуги разгрузился военный эшелон. Его личный состав и оборудование принадлежали эвакуированным из-под Минска подвижным телефонно-телеграфным мастерским «Телемаст», которые разместились на территории Николаевских казарм.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.