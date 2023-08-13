13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 13 августа.
1885 - в Калуге начала действовать телефонная станция.
1942 – освобождена от фашистов территория Барятинского района.
1943 – город Спас-Деменск Калужской области был освобожден от фашистских захватчиков войсками Западного фронта. Начало оккупации - 4 октября 1941 года.
1944 - вышел первый номер калужской областной газеты «Знамя» (реорганизованная городская редакция «Коммуны»). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!