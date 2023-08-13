13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 13 августа.

1885 - в Калуге начала действовать телефонная станция.

1942 – освобождена от фашистов территория Барятинского района.

1943 – город Спас-Деменск Калужской области был освобожден от фашистских захватчиков войсками Западного фронта. Начало оккупации - 4 октября 1941 года.

1944 - вышел первый номер калужской областной газеты «Знамя» (реорганизованная городская редакция «Коммуны»). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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