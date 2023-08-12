12 августа из Калуги в Москву поехал первый электропоезд

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 августа.

1934 - в одном из своих писем К.Э.Циолковский пишет: "Мои идеи о вселенной мне кажутся единственно научными. Это, конечно, субъективно. Допустим, что я мудрец. Но было множество мудрецов всех эпох. И все они заблуждались и не обладали полной истиной. То же я думаю и про себя на основании этой исторической истины. Я в одном уверен, что идеи мои не вредны для людей, для верующих и неверующих (т.е. людей чистой науки)". (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1967 – от станции Калуга-I до Москвы отправился первый электропоезд.

2000 – в Баренцевом море во время учения затонула подводная лодка «Курск». Один из 118 погибших – 28-летний старший мичман Игорь Федоричев из Калужской области. Подводник служил техником команды. Его останки захоронили осенью 2001 года.

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