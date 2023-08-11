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11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.08.2023 08:00 1 3752
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 августа.

1782 – «Скончался Тимофей Иванович сын Шемякин от роду на 87 году. Городской голова был 12 лет. Погребен на Ильинском кладбище в черте города по особому от наместника дозволению». (Из записок купца Губкина). Именно Т.И.Шемякин в конце 1776 г. пожертвовал в Приказ общественного призрения место под калужский театр на Тульском тракте. В январе 1777 г. в Калуге открылся один из первых провинциальных русских театров. По данным искусствоведа Бедлинского и архитектора Днепровского в 1973 году здание первого театра (правда второго этажа уже не было) еще существовало и имело адрес Салтыкова-Щедрина, 91-а

1878 – в Полтаве родился Евгений Михайлович Дрейзин (ск. 4.02.1932), музыкант, композитор, автор знаменитого вальса "Березка". С 1917 по 1932 год, с недолгим перерывом, жил в Калуге, где было восстановлено забытое имя талантливого композитора. 24 октября 1995 года на доме, где жил Е. М. Дрейзин (ул. Чебышева, 3), установлена мемориальная доска.

1961 - первым секретарем Калужского обкома КПСС становится А.А.Кандренков. С.О.Постовалов отозван на работу в Комиссию партийного контроля при ЦК КПСС. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1962 - полет в космос на кораблях "Восток-3" и "Восток-4" Андриана Николаева и Павла Поповича. Оба - почетные граждане Калуги. Это был первый в мире групповой космический полет.  В полёте поддерживалась радиосвязь между кораблями и Землёй. На Землю впервые передавались ТВ изображения космонавтов, транслировавшиеся по телевизионной сети СССР и Интервидения. В полёте космонавты освобождались от катапультируемых кресел и свободно плавали в кабине в условиях невесомости; проводились медико-биологические эксперименты. Одной из задач совместного полёта двух кораблей был военный эксперимент по программе создания перехватчика спутников, при этом «Восток-3» играл роль цели, а запущенный вслед ему «Восток-4» — перехватчика.

1975 - в Калуге умерла почетная гражданка города, народная артистка РСФСР (1956), театральная актриса и любимица публики Валентина Иосифовна Никитина (11 августа 1895 — 11 августа 1975).  Судьба распорядилась так, что она скончалась в день своего 80-летия.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.08.2023 08:00 1 3752
Тэги: история калуги
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