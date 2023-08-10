10 августа калужане жаловались на состояние сквера

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 10 августа.

1515 (ст. стиль) – преставился праведный Лаврентий Калужский — юродивый, местночтимый святой Русской православной церкви. Считается, что с его помощью удалось защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Около места погребения Лаврентия построен Лаврентьев монастырь.

1922 – декретом ВЦИК Юхновский уезд был восстановлен и присоединен к Калужской губернии.

1951 – «Забытый сквер. На строительство и оборудование детского кинотеатра г. Калуги было затрачено около полумиллиона рублей. Немало труда вложили и сами калужане. Они разбили сквер около театра. С тех пор прошло более года, а детский кинотеатр с его сквером изменился не к лучшему, а к худшему. В сквере не высажено ни одного цветка, фонтан не работает. Если вход в сквер выглядит более или менее хорошо, то выход из него не выдержит никакой критики… Дирекция кинотеатра нисколько не заботится о благоустройстве сквера». (Из газеты «Знамя»)

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