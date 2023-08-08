8 августа в Калуге основан Калужский завод телеграфной аппаратуры

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 8 августа.

1779 – заложили колокольню Предтечевскую и водоосвещали (Из записок купца Губкина).

1798 – ртуть в барометре перешла 31 градус, т.е. выше за(су)хи потом стали перепадать дожи и погода стала холодной и ртуть начала упадать ниже (Из записок купца Губкина).

1887 – «Калужские губернские ведомости» писали: «Солнечное затмение, которого так давно ждали, кто с любопытством, а кто со страхом, прошло у нас в Калуге. Во время затмения небо покрыто было дождевыми облаками и солнца не было видно… По надвигавшейся темноте можно было судить, что затмение началось около шести часов утра; в половине седьмого было довольно темно, но этот полумрак продолжался не более 5-7 минут». О предстоящем затмении Солнца много писали и говорили в церквах с целью прогнать суеверия. Однако «не только так называемый «темный» народ, но и люди грамотные ждали с ужасом седьмое августа как день светопреставления. Многие накануне исповедовались, приобщались и готовились к смерти».

1951 – «Учебники – школьникам

С 1 августа в большинстве школ области началась продажа учебников. Облкниготорг направил в районные книжные магазины 121 тыс. экземпляров учебников для учащихся начальных классов и около 300 тыс. экземпляров – для старшеклассников. В течение августа в книжные магазины поступит еще большее количество учебников. (Из газеты «Знамя»)

1962 - основан Калужский завод телеграфной аппаратуры.

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