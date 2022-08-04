Военно-спортивная смена в «Ласточке»

В середу, 3 августа, Глава городского самоуправления Калуги Юрий МОИСЕЕВ вместе с ветеранами Афганистана, членами организации инвалидов войны «ВоИн» и организации морских пехотинцев «Тайфун» побывали в загородном лагере «Ласточка».

В этом лагере подростково-патриотический клуб «Беркут» организовал для школьников военно-спортивную смену.

С ребятами занимаются инструкторы и вожатые, подростки участвуют в турнирах, посещают экскурсии, по вечерам смотрят патриотические фильмы и устраивают дискотеки.

Гости привезли для ребят учебные образцы стрелкового оружия, стоящего на вооружении российской армии.

Школьники с большим интересом изучали макеты и учебные образцы пистолетов, автоматов, пулемётов и снайперских винтовок.

— С юными калужанами здесь проводится работа по патриотическому воспитанию, – прокомментировал Юрий Моисеев. – Ребята получают навыки рукопашного боя, ориентирования на местности, начальную военную подготовку. Ветераны Афганской войны и локальных конфликтов передают школьникам боевой опыт, рассказывают о героизме наших солдат. Сегодня очень важно дать подросткам правильные нравственные ориентиры.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.