В Калужской области становится все жарче

В четверг, 4 августа, в Калужской области по-прежнему облачно с прояснениями, днем будет еще жарче, чем вчера.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +28, вечером – в районе +21.

Скорость ветра – до 3 м/с.

Наши предки верили, что если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна.

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