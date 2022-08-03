В Калуге снимают сериал «Некрасивая подружка»

В среду, 3 августа, в Калуге на улице Смоленской проходили съемки детективного сериала «Некрасивая подружка».

Продолжение сериала, который вышел в конце 2019 года, снимает федеральный телеканал «ТВ Центр».

Наш корреспондент понаблюдал за съемкой одного эпизода.

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