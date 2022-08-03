В Калужской области нашли двух пропавших в лесу людей
Как мы писали ранее, волонтеры "ЛизыАлерт" в Калужской области разыскивали двоих человек.
Поисковики просили калужан помочь найти 97-летнюю Марию Костюкову и 64-летнего Саркиса Саргсяна.
Пропавшие отправились в лес в разных районах Калужской области и не вернулись.
В среду, 3 июля, появилась информация о результатах поисков.
О Саркисе Унановиче Саргсяне волонтеры сообщили: "Найден, жив!"
И несколькими часами позже поисковики написали о Марии Павловне Костюковой.
Волонтеры "ЛизыАлерт" написали: "Найдена, погибла".
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!