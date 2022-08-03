В Калужской области нашли двух пропавших в лесу людей

Как мы писали ранее, волонтеры "ЛизыАлерт" в Калужской области разыскивали двоих человек.

Поисковики просили калужан помочь найти 97-летнюю Марию Костюкову и 64-летнего Саркиса Саргсяна.

Пропавшие отправились в лес в разных районах Калужской области и не вернулись.

В среду, 3 июля, появилась информация о результатах поисков.

О Саркисе Унановиче Саргсяне волонтеры сообщили: "Найден, жив!"

И несколькими часами позже поисковики написали о Марии Павловне Костюковой.

Волонтеры "ЛизыАлерт" написали: "Найдена, погибла".

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