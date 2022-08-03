В Калуге начали восстанавливать лестницу на улице Семёново Городище
Работы начались 1 августа. Как сообщает управление городского хозяйства, лестницу демонтировали в прошлом году в связи с высокой степенью износа.
Однако, учитывая потребность жителей, в ближайшее время будет создана новая.
Рабочие ведут установку свай на всем протяжении лестничного схода.
Следующий этап - монтаж каркаса, опор будущих ступеней и поручней. Выполнена лестница будет из металла.
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