В Калуге начали восстанавливать лестницу на улице Семёново Городище

Работы начались 1 августа. Как сообщает управление городского хозяйства, лестницу демонтировали в прошлом году в связи с высокой степенью износа.

Однако, учитывая потребность жителей, в ближайшее время будет создана новая.

Рабочие ведут установку свай на всем протяжении лестничного схода.

Следующий этап - монтаж каркаса, опор будущих ступеней и поручней. Выполнена лестница будет из металла.

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