В Калуге начали асфальтировать улицу Космонавта Комарова
Затянувшийся с апреля ремонт, похоже, подходит к завершению. На улицу Космонавта Комарова вышли асфальтоукладчики.
Работы идут, начиная от Каменного моста.
Напомним, что ремонт улицы осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы начались еще в начале апреля.
Видео с места укладки асфальта смотрите в нашем телеграм-канале.
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