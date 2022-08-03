В Калужской области шашки перестали быть базовым видом спорта

В среду, 3 августа, стало известно, что приказом министерства спорта России шашки теперь убраны из списка базовых видов спорта Калужской области.

В приказе министерство утвердило базовые виды спорта в различных субъектах.

Так, в Калужской области их стало на один меньше, если сравнивать с аналогичным списком за конец 2019 года.

В нашем регионе базовыми видами спорта признаны бадминтон, волейбол, гребной спорт, конный спорт, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, футбол, горнолыжный спорт, спорт слепых и спорт глухих.

Свой статус потеряли только шашки.

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