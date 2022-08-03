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В домах на нескольких улицах Калуги не будет воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2022 15:15 0 147
В домах на нескольких улицах Калуги не будет воды

В среду, 3 августа, городская управа сообщает о частичном отключении водоснабжения в Калуге.

В субботу, 6 августа, с 14:00 до 20:00 из-за проведения ремонтных работ по адресу: ул. Азаровская, д. 2, отключат водоснабжение жилых домов и организаций по следующим адресам:

  • ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая);
  • ул. Прирельсовая;
  • ул. Станционная;
  • 1-й пер. Карьерный;
  • 2 -й пер. Карьерный;
  • пер. Станционный;
  • Терепецкий проезд.

Калужан предупреждают, что по окончании ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.
 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2022 15:15 0 147
Тэги: отключения
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