В домах на нескольких улицах Калуги не будет воды

В среду, 3 августа, городская управа сообщает о частичном отключении водоснабжения в Калуге.

В субботу, 6 августа, с 14:00 до 20:00 из-за проведения ремонтных работ по адресу: ул. Азаровская, д. 2, отключат водоснабжение жилых домов и организаций по следующим адресам:

ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая);

ул. Прирельсовая;

ул. Станционная;

1-й пер. Карьерный;

2 -й пер. Карьерный;

пер. Станционный;

Терепецкий проезд.

Калужан предупреждают, что по окончании ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.



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