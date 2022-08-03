В домах на нескольких улицах Калуги не будет воды
В среду, 3 августа, городская управа сообщает о частичном отключении водоснабжения в Калуге.
В субботу, 6 августа, с 14:00 до 20:00 из-за проведения ремонтных работ по адресу: ул. Азаровская, д. 2, отключат водоснабжение жилых домов и организаций по следующим адресам:
- ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая);
- ул. Прирельсовая;
- ул. Станционная;
- 1-й пер. Карьерный;
- 2 -й пер. Карьерный;
- пер. Станционный;
- Терепецкий проезд.
Калужан предупреждают, что по окончании ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.
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