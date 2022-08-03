В Калуге на два дня ограничат движение по улице Хрустальной
В среду, 3 августа, городская управа Калуги сообщает о перекрытии дорог в городе.
4 августа с 9:00 до 20:00 на ул. Хрустальной МУП «Калугатеплосеть» будет проводить ремонтные работы на участке дороги в районе домов № 46а (Шиномонтаж) и № 46б (Автомойка).
Дорожное полотно будет вскрыто, движение автотранспорта в сторону улицы Киевка перекроют.
5 августа с 9:00 до 20:00 будут проводить второй этап работ на этом же участке.
Движение в районе ул. Хрустальной № 46а (Шиномонтаж) и №46 б (Автомойка) будет перекрыто от ул. Киевка в сторону улицы Хрустальная.
Калужан просят заранее планировать маршрут.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!