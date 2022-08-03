В Калуге на два дня ограничат движение по улице Хрустальной

В среду, 3 августа, городская управа Калуги сообщает о перекрытии дорог в городе.

4 августа с 9:00 до 20:00 на ул. Хрустальной МУП «Калугатеплосеть» будет проводить ремонтные работы на участке дороги в районе домов № 46а (Шиномонтаж) и № 46б (Автомойка).

Дорожное полотно будет вскрыто, движение автотранспорта в сторону улицы Киевка перекроют.

5 августа с 9:00 до 20:00 будут проводить второй этап работ на этом же участке.

Движение в районе ул. Хрустальной № 46а (Шиномонтаж) и №46 б (Автомойка) будет перекрыто от ул. Киевка в сторону улицы Хрустальная.

Калужан просят заранее планировать маршрут.

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