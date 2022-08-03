«Яндекс. Путешествия» опубликовали ТОП-10 достопримечательностей Калужской области
В среду, 3 августа, сервис «Яндекс Путешествия» назвал список самых популярных знаковых мест Калужской области.
Исследование проводилось на основе поисковых запросов в Яндексе в период с сентября 2020 года по август 2021-го. На их основании был составлен ТОП-10.
Примечательно, что больше всего в этом списке монастырей:
- Оптина пустынь
- Парк-музей «Этномир»
- Арт-парк Никола Ленивец
- Парк птиц «Воробьи»
- Музей космонавтики имени Циолковского
- Шамординский монастырь
- Пафнутьево-Боровский монастырь
- Тихонова Успенская пустынь
- Спаса Нерукотворного пустынь
- Калужский областной драматический театр
Также сервис посчитал, откуда в наш регион едут.
Прошлым летом в Калужскую область чаще всего приезжали туристы из:
- Москвы
- Московской области
- Санкт-Петербурга
- Тульской области
- Нижегородской области
А вот жители самой Калужской области чаще других посещали следующие города и регионы:
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург
- Москву
- Крым
- Тульскую область
- Людям нужны новые впечатления, - говорит руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Ирина РЕЙДЕР. - Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране.
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