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«Яндекс. Путешествия» опубликовали ТОП-10 достопримечательностей Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2022 12:45 0 749
«Яндекс. Путешествия» опубликовали ТОП-10 достопримечательностей Калужской области

В среду, 3 августа, сервис «Яндекс Путешествия» назвал список самых популярных знаковых мест Калужской области.

Исследование проводилось на основе поисковых запросов в Яндексе в период с сентября 2020 года по август 2021-го. На их основании был составлен ТОП-10.

Примечательно, что больше всего в этом списке монастырей:

  1. Оптина пустынь
  2. Парк-музей «Этномир»
  3. Арт-парк Никола Ленивец
  4. Парк птиц «Воробьи»
  5. Музей космонавтики имени Циолковского
  6. Шамординский монастырь
  7. Пафнутьево-Боровский монастырь
  8. Тихонова Успенская пустынь
  9. Спаса Нерукотворного пустынь
  10. Калужский областной драматический театр

Также сервис посчитал, откуда в наш регион едут.

Прошлым летом в Калужскую область чаще всего приезжали туристы из: 

  • Москвы 
  • Московской области
  • Санкт-Петербурга 
  • Тульской области
  • Нижегородской области

А вот жители самой Калужской области чаще других посещали следующие города и регионы: 

  • Краснодарский край
  • Санкт-Петербург
  • Москву 
  • Крым 
  • Тульскую область

- Людям нужны новые впечатления, - говорит руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Ирина РЕЙДЕР. - Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2022 12:45 0 749
Тэги: путешествия область
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