«Яндекс. Путешествия» опубликовали ТОП-10 достопримечательностей Калужской области

В среду, 3 августа, сервис «Яндекс Путешествия» назвал список самых популярных знаковых мест Калужской области.

Исследование проводилось на основе поисковых запросов в Яндексе в период с сентября 2020 года по август 2021-го. На их основании был составлен ТОП-10.

Примечательно, что больше всего в этом списке монастырей:

Оптина пустынь Парк-музей «Этномир» Арт-парк Никола Ленивец Парк птиц «Воробьи» Музей космонавтики имени Циолковского Шамординский монастырь Пафнутьево-Боровский монастырь Тихонова Успенская пустынь Спаса Нерукотворного пустынь Калужский областной драматический театр

Также сервис посчитал, откуда в наш регион едут.

Прошлым летом в Калужскую область чаще всего приезжали туристы из:

Москвы

Московской области

Санкт-Петербурга

Тульской области

Нижегородской области

А вот жители самой Калужской области чаще других посещали следующие города и регионы:

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Москву

Крым

Тульскую область

- Людям нужны новые впечатления, - говорит руководитель сервиса «Яндекс Путешествия» Ирина РЕЙДЕР. - Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране.

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