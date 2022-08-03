Аэростаты пролетели над Калугой в честь Дня ВДВ

Во вторник вечером, 2 августа, калужане любовались полетами 4 аэростатов.

Они порадовали жителей нескольких районов Калуги: Турынино, Пучково, набережная Яченского водохранилища, площадь Победы.

Очевидцы озвучивали разные предположения, почему вдруг сразу 4 аэростата плывут над центром города, если раньше в небе замечали по одному?

В среду, 3 августа, комментарий нам дали представители клуба возухоплавания.

— Вчера одновременно поднялись в небо все действующие пилоты тепловых аэростатов нашего города для выполнения тренировочного полета, приуроченного ко дню ВДВ, – рассказала пресс-служба клуба. – Целью пролета был фонтан на площади Победы.

Сборная Калужской области по воздухоплавательному спорту тренируется постоянно, - продолжил представитель клуба. - Но вчера мы решили выполнить праздничную программу и порадовать жителей Калуги красивым совместным полетом всех калужских спортсменов-аэронавтов. По итогам тренировки лучший результат показали пилоты Артем БОНДАРЕНКО и Павел ТИТОВ.

- Рады радовать! - сказали нам воздухоплаватели комментируя позитивную реакцию горожан на событие.

Ролик на основе видео вечернего пролета аэростатов от наших читателей смотрите в нашем телеграм-канале.

А их фотографии публикуем ниже.

"У нас сработало домашнее ПВО. Как-то уже не радует. 30 минут охранных действий", - шутит наша читательница Katya, у которой собака радостно лаяла на шары.

Фото аэростата "Калужская область" от читателя Юлии.

Проплывают над пятиэтажками Калуги. Фото читателя "Это личное".

Аэростат в сумерках. Фото читателя Лилии.

Яркое фото от читателя Дашули.

Сразу 4 аэростата удалось заснять нашей читательнице Светлане.

Дедушка Ленин указывает путь аэростату. Фото от читателя S Ten.

"Бушмановка", - подписала свое фото наш читатль Оксана Юрьевна.

Аэростаты на фоне живописных облаков сняла читатель Татьяна Ковальчук.

Фото читателя Беллы Шмаковой сделаны из аэростата.

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