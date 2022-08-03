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ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке

Опубликовано: 03.08.2022 11:19 0 225
ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке

По итогам января-июля ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.

Чаще всего заемщики ВТБ оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 млрд рублей). В топ-5 субъектов по объему сделок также вошли Краснодарский край (24,5 млрд), Республика Татарстан (около 30 млрд) и Новосибирская область (14,7 млрд).

В отличие от 2021 года наибольшим интересом у россиян сейчас пользуются квартиры в новостройках. Их доля в общем объеме выданных кредитов за первые семь месяцев составила 55%. Каждую вторую сделку на первичном рынке ВТБ провел по основной программе ипотеки с господдержкой – клиенты оформили больше 30 тысяч кредитов на 128 млрд рублей.

«Семейной ипотекой» воспользовались свыше 26,5 тысяч клиентов, объем сделок превысил 141 млрд рублей. Спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – почти в четыре раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки на общую сумму 625 млн рублей прошли в 45 регионах.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк провел более 2 тысяч сделок на 10 млрд рублей. Таким образом, большинство клиентов уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«Снижение ставок по ипотеке ниже 10% стало ренессансом рынка вторичного жилья. Уже в июле его доля в общем объеме сделок составила 56%, хотя в апреле не превышала и 30%. Для строительного сектора это однозначно позитивный сигнал: оживление клиентской активности на рынке «вторички» открывает возможности для более активной купли-продажи объектов недвижимости, в том числе – у застройщиков. В ВТБ после улучшения ставок на последней неделе июля спрос на ипотеку вырос более чем на треть. Возвращает свою долю в общем числе сделок и рефинансирование – в июле она составила 12%», – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

При этом, несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

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Банк ВТБ (ПАО)

 

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Опубликовано: 03.08.2022 11:19 0 225
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