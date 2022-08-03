В Калуге состоится День физкультурника

В среду, 3 августа, городская управа Калуги со ссылкой сообщает о проведении в Калуге Дня физкультурника.

Основные мероприятия пройдут в субботу, 13 августа.

Как мы писали ранее, экзотикой в этом году станут соревнования «Плыви! Беги!». Спортсмены должны будут плыть, а потом сразу бежать.

За день до спортивного праздника в Доме музыки наградят спортсменов и тренеров.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.