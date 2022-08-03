В Калуге состоится День физкультурника
В среду, 3 августа, городская управа Калуги со ссылкой сообщает о проведении в Калуге Дня физкультурника.
Основные мероприятия пройдут в субботу, 13 августа.
Как мы писали ранее, экзотикой в этом году станут соревнования «Плыви! Беги!». Спортсмены должны будут плыть, а потом сразу бежать.
За день до спортивного праздника в Доме музыки наградят спортсменов и тренеров.
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