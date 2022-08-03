Крылатая пехота отметила 92-ю годовщину

В Калуге отметили День воздушно-десантных войск. Ветераны ВДВ прошли шествием от сквера Мира до площади Победы, почтили память павших товарищей и возложили цветы к Вечному огню, монументу «Журавли» и памятнику воину-интернационалисту.

С праздником бойцов и ветеранов десантных войск поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

– Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии, надёжным щитом нашего Отечества, история ВДВ – это летопись стойкости, отваги и верности воинской присяге, – подчеркнул Андрей Иванов.

Городской Голова Дмитрий Денисов пообещал, что имена калужан, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут увековечены в сквере защитников Отечества.

– Воздушно-десантные войска – уникальный род войск, воинам-десантникам по плечу самые трудные задачи. Сегодня они с честью выполняют свой воинский долг, проявляют массовый героизм, защищая интересы нашей страны, – отметил Юрий Моисеев.

Глава Калуги пожелал собравшимся здоровья, счастья, мира и благополучия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.