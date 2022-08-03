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3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.08.2022 08:28 0 358
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 августа.

3.08.(22.07).1826 в Калугу, после отставки, к дочери Аграфене Юрьевне Оболенской, княгине, губернаторше для дальнейшего проживания приехал Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (6.09.1752-13.02.1829), русский писатель, тайный советник, сенатор. Поселился во флигеле, который был построен рядом с загородным домом калужского губернатора Александра Петровича Оболенского. Похоронен вместе с дочерью на кладбище Свято-Лаврентиева монастыря в усыпальнице князей Оболенских. Могила не сохранилась.

1851 - в Мосальском уезде Калужской губернии родился Николай Иудович Иванов (3.08(22.07).1851-27.01.1919). Дворянин, генерал, участник трех войн (русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой), российский военачальник, член Государственного Совета. С начала Первой мировой войны – командующий армиями Юго-Западного фронта. В 1918-1919 годах белый генерал командовал Особой Южной армией, которая воевала на Царицынском и Воронежском направлениях. Награждён орденами Святого Георгия 4-й (1905), 3-й (1907) и 2-й (1914) степеней и другими военными наградами.

3.08(22.07)1886 – родился Петр Васильевич Андреев, живописец, график. В 1918-1930 годах жил в Калуге, участвовал в выставках произведений калужских художников, член Калужского филиала Ассоциации художников революционной России.

1898 – родился Иван Васильевич Болдин (3(15).08.1892 - 28.03.1965). Будучи командующим 50-й армией участвовал в освобождении Калуги в декабре 1941 г. В память о полководце одна из улиц Калуги носит его имя. 29 декабря 2017 г., в преддверии 76-й годовщины освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков, в сквере имени генерал-полковника Ивана Васильевича Болдина был торжественно открыт бронзовый бюст полководцу. 

1916 - прекращен выпуск газеты "Калужский курьер". Начало издания газеты "Голос Калуги" (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1927 – Калужский губисполком принимает постановление о введении с 1927/28 учебного года обязательного начального образования для детей, родившихся с 1919 г.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 03.08.2022 08:28 0 358
Тэги: история калуги
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