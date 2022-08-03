В Калужской области будет тепло и маловетренно
В среду, 3 августа, в Калужской области будет облачно с прояснениями, есть вероятность дождя.
Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днем – до +26, вечером – в районе +20.
Скорость ветра – до 2 м/с.
Согласно поверьям, если в этот день туман стелется по низинам – к теплу.
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